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В Сызранском районе водитель погиб, девочка-подросток в больнице

18 сентября 2022 13:58
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В Сызранском районе водитель погиб, девочка-подросток в больнице

17 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в 18:25 часов в Сызранском районе. 36-летний водитель, управляя автомобилем "Лифан", двигаясь по ул. Дзержинского со стороны ул. Кирова в сторону пер. Кирпичный, в районе дома № 22 по ул. Дзержинского г. Октябрьск, по неустановленной причине совершил наезд на препятствие - кирпичный забор, расположенный справа по ходу движения транспортного средства. Водитель автомобиля "Лифан" скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи; 15-летняя пассажирка автомобиля "Лифан" госпитализирована в лечебное учреждение.

Теги: ДТП

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