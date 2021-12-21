В Сызранском районе водитель насмерть сбил женщину

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20 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 13 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 21:40 в Сызранском районе. Мужчина 1964 года рождения, стаж вождения которого составляет 14 лет, двигался на автомобиле «Hyundai Santa Fe» по автомобильной дороге «Подъезд к г. Ульяновск». По предварительной информации, на 320 км автодороги водитель совершил наезд на женщину 1970 года рождения, которая переходила проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства. Женщина-пешеход скончалась до приезда медиков.