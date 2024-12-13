В Сызранском районе в снегопад произошло ДТП с микроавтобусом

Я нашел ошибку
Главные новости:
Финалисты из Самарской области выбирали разнообразные направления.
Семьи-финалисты конкурса «Это у нас семейное» из Самарской области побывали в семейных путешествиях
В предстоящие выходные дни в Самарском регионе пройдут рейдовые мероприятия областной Госавтоинспекции.
С 13 по 15 декабря сотрудники ГАИ СО перейдут на усиленный режим несения службы
Все о поддержке технологического бизнеса.
В «Жигулёвской долине» прошёл День инноватора
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
Пришло время награждать добровольцев Самары по итогам 2024 года!
Пришло время награждать добровольцев Самары по итогам 2024 года!
В Самарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
В Самарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
С 15 декабря электрички будут останавливаться на платформе Строительная в Самарской области
С 15 декабря электрички будут останавливаться на платформе Строительная в Самарской области
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.95
0.68
EUR 110.48
1.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
1190 юных самарцев приняли участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18 и 20 декабря
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызранском районе в снегопад произошло ДТП с микроавтобусом

13 декабря 2024 12:59
138
В Сызранском районе в снегопад произошло ДТП с микроавтобусом

12 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек. 

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 14:30 час. в Сызранском районе. Мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21120, двигался по улице Магистральной поселка Варламово со стороны Демократического проезда в сторону улицы Керамической города Сызрани. В пути следования возле дома №16 в условиях снегопада выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, в результате чего не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Peugeot Boxer под управлением мужчины 1974 года рождения. Пассажирам микроавтобуса – девочкам 2013 года рождения и 2014 года рождения назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре утром в снегопад трамвай сошел с рельсов
12 декабря 2024, 13:54
В Самаре утром в снегопад трамвай сошел с рельсов
ЧП случилось на кольце на улице Ташкентской в 15-м микрорайоне. Происшествия
456
15-летний подросток без прав в Сергиевском районе врезался в трубу, трое пострадавших
12 декабря 2024, 12:20
15-летний подросток без прав в Сергиевском районе врезался в трубу, трое пострадавших
11 декабря на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек.  Происшествия
380
В Самарской области легковушка перевернула грузовик
11 декабря 2024, 14:03
В Самарской области легковушка перевернула грузовик
В результате ДТП пострадала пассажирка ГАЗели. Происшествия
488
В центре внимания
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
13 декабря 2024  14:03
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
115
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
13 декабря 2024  13:43
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
110
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
13 декабря 2024  13:06
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
129
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
13 декабря 2024  11:15
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
156
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
13 декабря 2024  10:15
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
170
Весь список