В Сызранском районе в снегопад произошло ДТП с микроавтобусом

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12 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 14:30 час. в Сызранском районе. Мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21120, двигался по улице Магистральной поселка Варламово со стороны Демократического проезда в сторону улицы Керамической города Сызрани. В пути следования возле дома №16 в условиях снегопада выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, в результате чего не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Peugeot Boxer под управлением мужчины 1974 года рождения. Пассажирам микроавтобуса – девочкам 2013 года рождения и 2014 года рождения назначено амбулаторное лечение.