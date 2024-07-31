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В Сызранском районе в ДТП пострадала 12-летняя девочка-пассажир

31 июля 2024 13:14
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В Сызранском районе в ДТП пострадала 12-летняя девочка-пассажир

30 июля на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 9 человек и 1 погиб. 

Одно из ДТП произошло в 22:30 час. в Сызранском районе. 51-летний водитель, находясь за рулем автомашины ГАЗ, двигался по автодороге М-5 «Урал» в направлении г. Самара. В пути следования на 889 км. не выбрал скорость обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением и допустил наезд на стоящее транспортное средство HAVAL под управлением 53-летнего водителя, который остановился на запрещающий сигнал светофора. С места ДТП в медицинское учреждение доставлена 12-летняя девочка-пассажир, ей назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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