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В Сызранском районе тушили пожар на площади 300 кв. метров

19 февраля 2025 10:43
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В Сызранском районе тушили пожар на площади 300 кв. метров

18 февраля в 13 часов 52 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Кошелевка на улице Южной горит неэксплуатируемое строение.
К месту пожара незамедлительно были направлены расчеты пожарно-спасательных частей.
По прибытии было установлено, что горит строение на площади 300 квадратных метров, существует угроза обрушения.
В 15 часов 27 минут пожар был локализован, в 17 часов 42 минуты - объявлена ликвидация открытого горения.
В тушении пожара принимали участие 24 человека личного состава и 6 единиц техники. Работали 2 звена газодымозащитной службы, на тушение были поданы 2 ствола «А», 2 ствола «Б».
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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