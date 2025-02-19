В Сызранском районе тушили пожар на площади 300 кв. метров

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18 февраля в 13 часов 52 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Кошелевка на улице Южной горит неэксплуатируемое строение.

К месту пожара незамедлительно были направлены расчеты пожарно-спасательных частей.

По прибытии было установлено, что горит строение на площади 300 квадратных метров, существует угроза обрушения.

В 15 часов 27 минут пожар был локализован, в 17 часов 42 минуты - объявлена ликвидация открытого горения.

В тушении пожара принимали участие 24 человека личного состава и 6 единиц техники. Работали 2 звена газодымозащитной службы, на тушение были поданы 2 ствола «А», 2 ствола «Б».

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"