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В Сызранском районе столкнулись грузовики  Volvo и   Man

3 апреля 2024 21:35
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Пожарные-спасатели участвовали в ликвидации последствий ДТП.

3 апреля в государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 871 километре трассы М5 произошло ДТП.

К месту вызова были направлены 5 спасателей и одна единица техники. Также на место дорожно-транспортного происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД.

Было установлено, что произошло столкновение двух   грузовых автомобилей:  Volvo и   Man. Погибших и пострадавших нет. Личный состав провел аварийно – спасательные работы: смыв горюче-смазочных материалов, отключение аккумуляторной батареи. 

По факту  происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

 

Фото:  Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Теги: ДТП

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