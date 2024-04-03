В Сызранском районе столкнулись грузовики  Volvo и   Man

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3 апреля в государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 871 километре трассы М5 произошло ДТП.

К месту вызова были направлены 5 спасателей и одна единица техники. Также на место дорожно-транспортного происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД.

Было установлено, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей: Volvo и Man. Погибших и пострадавших нет. Личный состав провел аварийно – спасательные работы: смыв горюче-смазочных материалов, отключение аккумуляторной батареи.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС