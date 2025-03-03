В Сызранском районе столкнулись два грузовика 

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3 марта спасатели Поисково-спасательного отряда города Сызрань проводили спасательные работы в Сызранском районе трассы М-5. В попутном направлении столкнулись два грузовых автомобиля.

Водитель одного из тягачей оказался зажатым в кабине. Для проведения работ по деблокированию пострадавшего на место происшествия были направлены спасатели ПСО города Сызрань.

Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи. Спасательные работы проводились во взаимодействии с сотрудниками МВД, СМП И ПСО 47, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО