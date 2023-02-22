В Сызранском районе произошло смертельное ДТП

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21 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 14 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 07:40 в Сызранском районе. 29-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Hyundai Solaris», двигался по автодороге М-5 «Урал» в сторону г. Москва. В пути следования на 878 км. данной автодороги, не выбрал безопасный скоростной режим, допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Газ 3010» под управлением 34-летнего водителя. 45-летний пассажир автомобиля «Hyundai Solaris» погиб на месте ДТП. Водитель и три пассажира легкового автомобиля «Hyundai Solaris» (две женщины 1976 и 1988 г.р. и мужчина 1993 г.р.) доставлены в медицинское учреждение.