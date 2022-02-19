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В Сызранском районе пассажир пострадал в ДТП

19 февраля 2022 11:54
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В Сызранском районе пассажир пострадал в ДТП

18 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек получил травму головы. 

ДТП произошло в Сызранском районе. В 14:30 час. 24- летний водитель, управляя а/м «Hyundai Solaris» на 880 км а/д М-5 «Урал» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу а/м «ВАЗ 21101» под управлением водителя 1990 года рождения,  который двигался по главной автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Москва в направлении   г. Самара и совершил с ним столкновение. После ДТП 41-летнему пассажиру а/м ВАЗ 21101 медиками назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Теги: ДТП

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