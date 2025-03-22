В Сызранском районе на Волге спасли двух рыбаков

145

22 марта в Сызранском районе на реке Волга около причала «Нефтяник» двое рыбаков оказались на оторвавшейся льдине. Расстояние до береговой линии около 200 метров. Путь обратно оказался закрыт.

Вызов в спасательную службу поступил в 13.45. Для оказания помощи к месту происшествия на аэроглиссере «Север» отправились спасатели Поисково-спасательного отряда города Сызрань.

В 14.25 рыбаков приняли на борт спасательного судна и доставили к береговой линии. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО