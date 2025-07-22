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В Сызранском районе на Волге мужчину и женщину на сапборде сильным ветром унесло на полтора километра от берега

22 июля 2025 21:33
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Терпящих бедствия взяли на борт спасательного катера и доставили до берега на сушу.

В Сызранском районе спасли двух человек, которые оказались в беде на Волге.

Мужчина и женщина, отправились в плавание на сапборде. Однако внезапно погода изменилась, поднялся сильный ветер и появились высокие волны.

Это привело к тому, что их унесло на полтора километра от берега.

Спасатели приняли сигнал бедствия и в 17:30 от спасательной станции поисково-спасательного отряда города Октябрьск отправился спасательный катер.

Терпящих бедствия взяли на борт спасательного катера и доставили до берега на сушу. В 18.55 спасательные работы были окончены, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:    ПСС СО

Теги: Волга Сызрань

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