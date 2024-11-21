В Сызранском районе на трассе погиб человек

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20 ноября на 922 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Незамедлительно к месту происшествия был направлен расчет пожарно-спасательной части № 185 Отряда № 47 в составе 4 человек, а также были вызваны бригада скорой медицинской помощи, сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошло столкновение грузового автомобиля SITRAK и легкового автомобиля KIA. Личный состав провел аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторной батареи. К сожалению, есть погибший.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"