В Сызрани задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух лиц путем поджога

21 сентября 2025 15:40
94
Подозреваемый, разбив окно кирпичом для привлечения внимания, проник в дом через дверь и начал избивать присутствующих, после чего поджог жилище.

Сотрудниками следственного отдела Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1985 года рождения, подозреваемого по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом".

20 сентября между компанией из 5 молодых людей, распивавших спиртные напитки в одном из жилых домов Сызрани, и ранее знакомым им местным жителем возник конфликт на почве личных неприязненных отношений последнего к одной из присутствующих женщин.

Подозреваемый, разбив окно кирпичом для привлечения внимания, проник в дом через дверь и начал избивать присутствующих, после чего поджог жилище. В результате пожара погибли 36-летняя женщина и 47-летний мужчина, остальным удалось покинуть место происшествия.

Следователи установили личность лица, причастного к совершению преступления.

В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Сызрань Уголовное дело

Сотрудники отделения экономической безопасности Сызрани задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения.
22 августа 2025, 11:42
В Сызрани в суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав
Сотрудники отделения экономической безопасности Сызрани задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения. Закон
591
Мужчина пояснил, что собрал дикорастущую коноплю на пустыре, высушил и хранил её для собственного употребления.
02 августа 2025, 14:28
В Сызрани мужчина хранил дома марихуану
Мужчина пояснил, что собрал дикорастущую коноплю на пустыре, высушил и хранил её для собственного употребления. Закон
790
Возбуждено уголовное дело.
28 июля 2025, 14:31
В Сызрани у мужчины полицейские изъяли порядка 140 граммов канабиса
Возбуждено уголо.вное дело Закон
703
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
198
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
209
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
550
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
576
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
405
