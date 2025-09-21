В Сызрани задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух лиц путем поджога

94

Сотрудниками следственного отдела Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1985 года рождения, подозреваемого по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом".



20 сентября между компанией из 5 молодых людей, распивавших спиртные напитки в одном из жилых домов Сызрани, и ранее знакомым им местным жителем возник конфликт на почве личных неприязненных отношений последнего к одной из присутствующих женщин.



Подозреваемый, разбив окно кирпичом для привлечения внимания, проник в дом через дверь и начал избивать присутствующих, после чего поджог жилище. В результате пожара погибли 36-летняя женщина и 47-летний мужчина, остальным удалось покинуть место происшествия.



Следователи установили личность лица, причастного к совершению преступления.



В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО