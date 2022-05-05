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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани водитель сбил ребенка

5 мая 2022 13:08
57
В Сызрани водитель сбил ребенка

4 мая на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадал 1 человек и погиб 1. 

Одно из ДТП произошло в 17:30 в городе Сызрань. Водитель 1967 года рождения (с мая 2021 года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 3 раза), управляя автомобилем «RENAULT SANDERO STEPWAY», двигался по дворовому проезду улицы Шухова и напротив д. 11 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2017 года рождения, который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, из-за стоящего транспортного средства. Родители ребенка обратились в ближайшее медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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