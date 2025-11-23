В Сызрани в ночь на 23 ноября дорогу не поделили две молодёжные компании на автомобилях

133

По предварительным данным МВД, всё произошло примерно в 00:55. 18-летний юноша на LADA Priora, с 19-летенй девушкой на пассажирском кресле, ехал по улице Советской со стороны. На перекрёстке, не оборудованном светофором, он не уступил дорогу автомобилю Nissan Almera под управлением 18-летенй горожанки. Вазовскую леговушку ударом отброслио в столб, пишет Самара-АиФ.

Пассажирка LADA, а также автомобилистка из Nissan и её пассажиры - две девушки 18-ти и 19-ти лет доставлены в больницу.

Фото ГУ МВД по Самарской области