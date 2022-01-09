В Сызрани в ДТП пострадали трое

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8 январяна территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в Сызрани в 16:25. Водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем «Chery», при выезде с прилегающей территории на главную дорогу, в районе дома №8 по ул. Копровая, не уступил дорогу автомобилю «Chevrolet Niva», под управлением водителя 1961 года рождения.

В результате пострадали женщина-пассажир автомобиля «Chevrolet Niva» 1965 года рождения, была госпитализирована, назначено амбулаторное лечение, и двое пассажиров автомобиля «Chery» - женщина 1981 года рождения и мальчик 2010 года рождения, которые были осмотрены медицинскими работниками на месте ДТП.