В Сызрани в ДТП пострадали шесть человек

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ДТП произошло 4 июня. В г. Сызрань в 12:30 водитель 1989 г.р., управляя автомашиной «ВАЗ-2107», в районе дома № 70 на пр. 50 лет Октября, на перекрестке неравнозначных дорог при обгоне столкнулся с автомобилем «Lada Granta» под управлением водителя 1984 г.р. После столкновения водитель автомашины «ВАЗ-2107», совершил выезд на левую по ходу своего движения обочину, где произошло опрокидывание. В результате ДТП телесные повреждения получили: водитель автомашины «ВАЗ-2107» и его 4 пассажира.

Водитель и двое пассажиров 2004 и 1973г.р. после осмотра врачом отпущены домой. Ещё двое пассажиров «ВАЗ-2107» 1974г.р. и 2003г.р. госпитализированы. Также телесные повреждения получил водитель автомашины «Lada Granta». После осмотра врачом отпущен домой