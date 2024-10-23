В Сызрани в ДТП пострадали две девушки

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22 октября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек.

Одно из ДТП произошло в 18:15 час. в Сызрани. 23-летняя женщина, управляя автомобилем Honda CR-V, следовала по улице Магистральной в направлении улицы Декабристов. В пути следования возле дома № 64 не выбрала безопасную скорость движения, позволяющую контролировать движение транспортного средства, допустила съезд с дороги и въехала в дерево. С места ДТП водитель и 18-летняя девушка-пассажир госпитализированы.