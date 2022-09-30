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В Сызрани транспортные полицейские изъяли наркотик у пассажира поезда

30 сентября 2022 09:27
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В Сызрани транспортные полицейские изъяли наркотик у пассажира поезда

При сопровождении пассажирского поезда сообщением «Орск – Москва» сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, ехавшего на боковой полке. Завидев полицейских, парень немного занервничал, чем и привлек внимание правоохранителей.

В ходе осмотра личных вещей пассажира, в его рюкзаке были обнаружены и изъяты вскрытый чайный пакетик с веществом растительного происхождения, а также курительная трубка, электронные весы и другие предметы с остатками вещества.

По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством «каннабис» массой более 1 грамма.

Правонарушителем оказался 22-летний житель Оренбургской области. Мужчина пояснил, что наркотик он нарвал и хранил для личного употребления.

По данному факту гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Решением судьи Сызранского мирового суда ему назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 8 тысяч рублей.

Теги: Стоп Наркотик

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