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В Сызрани таксист спас собаку, но покалечил человека

18 июня 2022 10:35
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В Сызрани таксист спас собаку, но покалечил человека

По версии следствия, житель Сызрани 1970 года рождения, водитель одной из таксомоторных организаций, рано утром управляя технически исправным автомобилем иностранного производства, ехал по проезжей части в сторону улицы Гидротурбинная.

Он не учел интенсивность движения и дорожные условия, не выбрал правильную скорость, в результате чего допустил выезд на обочину и наезд на препятствие. В ДТП пострадал пассажир такси  – местный житель 1990 года рождения, которого с места аварии госпитализировали в городскую больницу.

 По словам водителя по проезжей части дороги в попутном ему направлении шла собака, которая неожиданно бросилась на проезжую часть. Стремясь предотвратить наезд на животное, он повернул руль вправо, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево.  

Должностными лицами проведены следственные действия для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. По заключению медицинской экспертизы установлено, что пострадавшему в аварии мужчине  причинен тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

Теги: ДТП

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