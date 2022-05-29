В Сызрани столкнувшиеся машины затем врезались в дорожный знак и дерево

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В г. Сызрань 28 мая в 23:15 водитель 1958 г.р., управляя автомобилем «Toyota Venza» на перекрестке неравнозначных дорог ул. Советской и ул. Володарского, в районе дома № 85 по ул. Советской, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Lada Priora» под управлением водителя 2004 г.р.. От удара автомобили продолжили движение в результате чего «Toyota Venza» совершила наезд на дерево, а «Lada Priora» совершила наезд на дорожный знак с последующим наездом на здание. В результате ДТП телесные повреждения получили - пассажир автомобиля «Toyota Venza» 1958 г.р., водитель автомобиля «Lada-Priora», пассажир автомобиля «Lada-Priora» 2004 г.р., пассажирка «Lada-Priora» 2006 г.р., пассажирка «Lada-Priora» 2004 г.р.. Все пострадавшие госпитализированы.