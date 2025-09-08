В Сызрани столкнулись Lada Granta и мотоцикл Suzuki Gsx1300r

114

7 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 337 нарушений ПДД РФ, в том числе 8 нарушений правил перевозки детей и 29 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в Сызрани 57-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь по ул. Ульяновская в направлении ул. Победы при развороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу мотоциклу Suzuki Gsx1300r под управлением 46-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате столкновения водитель мотоцикла Suzuki Gsx1300r продолжил движение и допустил наезд на стоящее на парковке транспортное средство Renault Duster. С места ДТП мотоциклист госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО