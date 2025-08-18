В Сызрани столкнулись автомобили Kia Rio и LADA Priora

70

В Сызрани, в 23:00, 26-летний водитель, управляя автомашиной Kia Rio, на нерегулируемом перекрестке по ул. Советская выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения где выезд запрещен, и совершил столкновение с автомашиной LADA Priora под управлением 22-летней девушки, которая двигалась в попутном направлении и осуществляла маневр разворота на перекрестке. Водитель отечественного автомобиля госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО