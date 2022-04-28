В Сызрани пьяная езда автомобилистки закончились ДТП

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22 апреля в 23:10 час. активисты сызранской общественной организации «Ночной патруль» на улице Ульяновская заметили иномарку, которая двигалась с выключенными фарами и совершала резкие маневры на дороге. Общественники передали информацию в дежурную часть ГИБДД. Через несколько минут ближайший наряд ДПС обнаружил указанный автомобиль на улице Победы. Требования инспекторов ДПС об остановке водитель проигнорировал и стал увеличивать скорость, пытаясь скрыться от полицейских. Во время непродолжительной погони, нарушитель не справился с управлением и в районе дома №29 по улице Советской и совершил наезд на стоящее транспортное средство. Водителем оказалась девушка, которая попыталась убежать с места ДТП, но была задержан инспекторами ДПС.

В ходе проверки инспекторы дорожно-патрульной службы установили, что автомобилем управляла 31-летняя местная жительница, которая находилась в состоянии опьянения, что подтвердил результат проведенного освидетельствования. В отношении нарушительницы составлены протоколы по делам об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения» и по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования сотрудника полиции об остановке». Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Полицейские напоминают, что за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1,5-2 года и административный штраф в размере 30 000 рублей.