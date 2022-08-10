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В Сызрани нетрезвый водитель, виновный в гибели пешехода, приговорен к 6 годам лишения свободы

10 августа 2022 13:50
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В Сызрани нетрезвый водитель, виновный в гибели пешехода, приговорен к 6 годам лишения свободы

Судьей Сызранского городского суда с участием государственного обвинителя рассмотрено уголовное дело по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Судом установлено, что местный житель 28.08.2021 примерно в 21:50 часов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по ул. Жуковского в г. Сызрани со скоростью 83 км/ч, не предпринял мер к снижению скорости, допустил выезд на земляную обочину, в результате чего не справился с управлением, утратил контроль над транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на пешехода.

Мужчине в результате дорожно-транспортного происшествия были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался в больнице.

Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает облпрокуратура.

Теги: ДТП

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