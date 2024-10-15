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В Сызрани мужчина перевел более 2 млн рублей мошенникам на "специальные" счета 

15 октября 2024 15:47
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Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Самарской области по указанию мошенников один из руководителей крупного предприятия перевел все свои сбережения на "безопасный счет".

В отдел полиции обратился житель Сызрани с заявлением о хищении свыше 2 млн рублей.

На телефон потерпевшего позвонили неизвестные, которые убедили мужчину, что злоумышленники используют его данные для спонсирования противоправных действий в одном из соседних государств и чтобы не стать соучастником и  поймать мошенников, необходимо перечислить все имеющиеся денежные средства на специальные расчетные счета. Лже-правоохранители обещали вернуть мужчине все деньги после поимки преступников.  Житель Сызрани, пообщавшись с мошенниками и в течение нескольких часов,   введенный в заблуждение перевел все имеющиеся денежные средства на указанные "специальные" счета. После перевода понял, что его обманули и обратился в полицию за помощью.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: Уголовное дело

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