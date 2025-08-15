В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика

63

В Сызрани полицейские проводят проверку по факту ДТП, после которого госпитализирован 6-летний пешеход. 14 августа в 19:20 30-летний водитель, управляя а/м Nissan Qashqai, двигался по дворовой территории со стороны дома № 67 в направлении дома № 61 ул. Красильникова. В пути следования, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и совершил наезд на 6-летнего мальчика, который, по словам очевидцев, выбежал из-за припаркованных автомобилей со стороны детской площадки. Материалы о ДТП направлены в КПН администрации города.