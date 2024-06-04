В Сызрани ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения несовершеннолетнего в лечебное учреждение с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия.

В ходе проверки установлено, что 03.06.2024 года в 19:35 неустановленный водитель, управляя автомобилем белого цвета, двигаясь по ул. Урицкого в районе дома № 40 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места ДТП скрылся.

Впоследствии несовершеннолетний в сопровождении законного представителя обратился за помощью в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции просят очевидцев данного ДТП или лиц, обладающих какой-либо информацией о происшествии, позвонить в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»: 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП статьей 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.