В Сызрани ищут свидетелей вечернего летнего ДТП

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25 августа 2024 года в вечернее время в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле дома № 41 по улице Карьерной в Сызрани.

Полицейские оказали помощь пострадавшему и передали его медикам, осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует: примерно в 20-50 час. мужчина 2005 года рождения, управляя а/м Lаda Priora, двигался по дублеру ул. Охотная. В пути следования возле дома 41 по ул. Карьерной водитель допустил наезд на 43-летнего мужчину. Пешеход госпитализирован с места ДТП в реанимационное отделение.

Его здоровью причинен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело.

С целью объективного установления всех обстоятельств ДТП следственное управление МУ МВД России «Сызранское», просит откликнуться очевидцев происшествия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об указанном ДТП, просьба обратиться в ближайший отел полиции или к сотрудникам следственного управления МУ МВД России «Сызранское» по телефонам 8(8464)355-079, 8-9934-602-303 или 102.