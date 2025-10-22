Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани и Новокуйбышевске женщин сбили на пешеходном переходе

22 октября 2025 11:42
146
В Сызрани и Новокуйбышевске женщин сбили на пешеходном переходе

21 октября на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек. 

В г. Новокуйбышевске в 19:50 20-летний водитель, управляя автомашиной Nissan Qashqai, напротив дома № 10 по пр. Победы допустил наезд на 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирован.

А в  г. Сызрань в 19:20 64-летний водитель, управляя транспортным средством Renault Logan в районе дома № 24 «В» по пр. 50 лет Октября допустил наезд на 32-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирован.

 

