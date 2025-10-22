В Сызрани и Новокуйбышевске женщин сбили на пешеходном переходе

146

21 октября на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

В г. Новокуйбышевске в 19:50 20-летний водитель, управляя автомашиной Nissan Qashqai, напротив дома № 10 по пр. Победы допустил наезд на 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирован.

А в г. Сызрань в 19:20 64-летний водитель, управляя транспортным средством Renault Logan в районе дома № 24 «В» по пр. 50 лет Октября допустил наезд на 32-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирован.