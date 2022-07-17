В страшном ДТП в Самарской области погибло три человека

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В воскресенье, 17 июля, в 06:30, в Сергиевском районе Самарской области произошло смертельное ДТП.

О происшествии сообщила прокуратура Самарской области.

На 1104 км произошло столкновение автомобиля "Шкода рапид" с легковым автомобилем "Фиат". В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и 2 пассажира легкового автомобиля Шкода.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выехал прокурор района Вадим Поляков.

Организована прокурорская проверка, по итогам которой будут установлены обстоятельства произошедшего ДТП, причины и условия, ему способствовавшие. Также надзорным органом будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

Прокуратура Сергиевского района проводит проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого погибли три человека.