В страшном ДТП в Самарской области погибло три человека

В воскресенье, 17 июля, в 06:30, в Сергиевском районе Самарской области произошло смертельное ДТП.
О происшествии сообщила прокуратура Самарской области.
На 1104 км произошло столкновение автомобиля "Шкода рапид" с легковым автомобилем "Фиат". В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и 2 пассажира легкового автомобиля Шкода.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выехал прокурор района Вадим Поляков.
Организована прокурорская проверка, по итогам которой будут установлены обстоятельства произошедшего ДТП, причины и условия, ему способствовавшие. Также надзорным органом будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
Прокуратура Сергиевского района проводит проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого погибли три человека.