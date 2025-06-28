В столкновении с большегрузом в Камышлинском районе пострадали четверо

61

27 июня на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек. В Камышлинском районе в 16:50 55-летний житель Республики Башкортостан (водительский стаж 38 лет) на а/м «Киа Sportage», двигался по 1193,9 км а/д «М-5 „Урал“» со стороны Уфы в направлении Самары. В пути следования не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, и совершил столкновение со встречно движущимся большегрузом Ford под управлением 64-летнего водителя. После чего легковой автомобиль съехал в кювет. С места ДТП в больницу доставлены водитель легкового автомобиля и его пассажиры — женщины 23, 55 и 77 лет.