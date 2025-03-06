В Ставропольском районе в селе Ягодное загорелся жилой дом

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Сегодня, 6 марта, в 9 часов 13 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Ягодное.

По прибытии было установлено, что горит жилой дом с надворными постройками на площади 100 квадратных метров. Объявлен повышенный ранг 1-БИС, прибыли дополнительные силы - коллеги из ГУ МЧС России по Самарской области.

Оперативно на тушение пожара было подано 3 ствола "Б". На пожаре работали 2 отделения газодымозащитной службы. К сожалению, пострадал хозяин дома – был направлен в Городскую больницу № 4 г. Тольятти.

Работы по ликвидации пожара ранга продолжаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"