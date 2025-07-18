В Ставропольском районе в ДТП с ГАЗелью пострадал человек

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По предварительным данным, 18 июля в 09:45 на 16 км автодороги «Тольятти-Димитровград» (Ставропольский район), водитель автомобиля ВАЗ 2105 - мужчина 1935 г.р., осуществляя движение на перекрёстке неравнозначных дорог не предоставил преимущество автомобилю ГАЗель, под управлением водителя - мужчины 1967 г.р. Пострадавший водитель ВАЗ 2105 доставлен «скорой помощью» в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. На месте дорожной аварии работали сотрудники противопожарной службы Самарской области.