В Ставропольском районе в ДТП погиб велосипедист

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1 апреля на территории региона зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 2 человека и 2 погибло.

Одно из ДТП произошло в 20:14 час. в Ставропольском районе. 67-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины Volkswagen Polo, двигалась по автодороге «Тольятти-Хрящевка» в направлении с. Хрящевка. В пути следования на 6 км указанной автодороги не выбрала безопасную скорость для движения, не справилась с рулевым управлением и допустила наезд на 67-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Мужчина скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.