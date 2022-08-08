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В Ставропольском районе перевернулась машина, двое пострадавших

8 августа 2022 12:45
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В Ставропольском районе перевернулась машина, двое пострадавших

7 августа на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. 

Одно из ДТП произошло в Ставропольском районе. 39-летний водитель, управляя автомобилем «Hyundai Solaris», двигался по автодороге «Урал - Солнечная Поляна- Ширяево», со стороны с. Бахилово в направлении автодороги «М-5 Урал». В пути следования, на 1км, не справился с рулевым управлением, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, допустил наезд на препятствие, съехал в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен водитель и его 36-летняя женщина-пассажир. Им назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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