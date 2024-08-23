Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +25, +27°С.
24 августа в Самарской области без осадков, до +28°С
На площади Славы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
В Самаре состоялось возложение цветов в память героев Курской битвы
Участники приняли участие в акции «Za Россию!», флэшмобе «Флаг моего государства!» и фестивале Русских игр.
В лагере «Страна Героев» прошёл тематический «День России» в честь Дня Государственного флага
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
За рулем одного из них  находился несовершеннолетний водитель (2010 года рождения) в сопровождении отца.
В Ставропольском районе на встречке столкнулись два автомобися
Это отличная возможность позаботиться о своем здоровье и получить медицинскую консультацию от врача-эпидемиолога.
Самарцы смогут бесплатно узнают свой ВИЧ-статус 
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 24 августа местами в Самарской области ожидается туман
На следующей неделе СТК имени Анатолия Степанова примет гонки 1 этапа командного Кубка России.
 "Мега-Лада" лидирует в командном чемпионате России
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.29
-0.4
EUR 101.62
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Камышле состоялось первенство Самарской области по летнему биатлону
В регионе З0-летие Дня Государственного флага отметят автопробегом, фотовыставкой и масштабной акцией «Zа Россию»
На Кубке КВН Самарской области выступят команды Высшей лиги МС КВН и телевизионного шоу «КВН.Дети»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Ставропольском районе на встречке столкнулись два автомобися

23 августа 2024 15:14
124
За рулем одного из них  находился несовершеннолетний водитель (2010 года рождения) в сопровождении отца.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливали все обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 22.08.2024 20:40 на 8 км автодороги «Димитровград-Узюково-Тольятти» произошло столкновение двух транспортных средств: KIA и ŠKODA. Водители, в том числе несовершеннолетний, и пассажир легковых автомобилей доставлены в медицинское учреждение.

Водитель KIA, мужчина 1966 года рождения в пути следования в районе 8 км автодороги «Димитровград-Тольятти-Узюково» совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ŠKODA, который двигался во встречном направлении, за рулем ŠKODA  находился несовершеннолетний водитель (2010 года рождения) в сопровождении отца.
Несовершеннолетний водитель госпитализирован. Также в медучреждение доставлен водитель KIA и пассажир ŠKODA, им назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция призывает родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами.

Взрослые участники дорожного движения должны контролировать, не допускать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль транспортного средства.

За управление мопедом, мотоциклом или автомобилем, не имея права управления, в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, передача руля несовершеннолетнему, заведомо не имеющему права управления транспортными средствами, наказывается наложением административного штрафа в размере 30 000 рублей. Транспортное средство будет задержано и помещено на штрафстоянку.

 

Фото:    ГАИ СО

 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С  места ДТП он госпитализирован.
21 августа 2024, 12:17
25-летний  самарец на мопеде нарушил ПДД  и столкнулся с автомобилем Renault Logan на ул. Тухачевского
С  места ДТП он госпитализирован. Происшествия
575
Пожарные - спасатели противопожарной службы Самарской области участвовали в ликвидации последствий ДТП.
20 августа 2024, 11:32
В поселке Пионерский горела кабина KAMAZа
Пожарные - спасатели противопожарной службы Самарской области участвовали в ликвидации последствий ДТП. Происшествия
548
С места ДТП пассажир госпитализирован.
18 августа 2024, 13:06
В Самаре молодой человек свалился с капота автомобиля, на котором его катал друг
С места ДТП пассажир госпитализирован. Происшествия
725
В центре внимания
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия.
22 августа 2024  17:53
Эксперты Росатома: у Самарской области большие перспективы
484
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.
22 августа 2024  11:10
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 «Ермак»
484
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям.
21 августа 2024  18:58
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отраслей информационных технологий и связи
663
В ней приняли участие более ста экспертов.
21 августа 2024  17:19
На стратегической сессии обсудили, как удержать и привлечь кадры в Самарскую область
651
Татары – второй по численности народ в Самарской области, около 2/3 татарского населения региона проживает в городах, в Самаре это более 30% населения.
20 августа 2024  20:44
Руководитель области Вячеслав Федорищев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили развитие сотрудничества между регионами
2945
Весь список