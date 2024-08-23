В Ставропольском районе на встречке столкнулись два автомобися

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Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливали все обстоятельств произошедшего.



По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 22.08.2024 20:40 на 8 км автодороги «Димитровград-Узюково-Тольятти» произошло столкновение двух транспортных средств: KIA и ŠKODA. Водители, в том числе несовершеннолетний, и пассажир легковых автомобилей доставлены в медицинское учреждение.



Водитель KIA, мужчина 1966 года рождения в пути следования в районе 8 км автодороги «Димитровград-Тольятти-Узюково» совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ŠKODA, который двигался во встречном направлении, за рулем ŠKODA находился несовершеннолетний водитель (2010 года рождения) в сопровождении отца.

Несовершеннолетний водитель госпитализирован. Также в медучреждение доставлен водитель KIA и пассажир ŠKODA, им назначено амбулаторное лечение.



Госавтоинспекция призывает родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами.



Взрослые участники дорожного движения должны контролировать, не допускать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль транспортного средства.



За управление мопедом, мотоциклом или автомобилем, не имея права управления, в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.



Кроме того, передача руля несовершеннолетнему, заведомо не имеющему права управления транспортными средствами, наказывается наложением административного штрафа в размере 30 000 рублей. Транспортное средство будет задержано и помещено на штрафстоянку.

Фото: ГАИ СО