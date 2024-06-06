В Ставропольском районе автомобилистка сбила велосипедистку

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5 июня на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в Ставропольском районе. В 06:30 час. 47-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, двигалась по ул. Борковскаой (выезд из СНТ Прессовщик). В пути следования, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустила столкновение с женщиной-велосипедистом, двигавшейся по обочине, навстречу движения транспортному средству в нарушение ПДД РФ. Женщине-велосипедисту 76-лет назначено амбулаторное лечение.