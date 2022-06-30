В Советском районе Самары двое пострадали в ДТП

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29 июня на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали 15 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:45 в Советском районе г. Самары. 21-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Lada Kalina», следовала по ул. Победы в направлении ул. Ново-Вокзальная. Напротив дома № 87 при выполнении маневра разворота на разрешающий сигнал светофора не предоставила преимущество в движении автомобилю «Toyota Vista» под управлением 27-летнего водителя и допустила столкновение с ним. От удара автомобиль «Lada Kalina» отбросило на припаркованный автомобиль «Hyundai Solaris». С места происшествия в медицинское учреждение доставлены девушка-водитель автомобиля «Lada Kalina» и ее 57-летняя женщина-пассажир. Девушке назначено амбулаторное лечение, а женщина-пассажир госпитализирована.