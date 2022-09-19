В СО электромонтер по обслуживанию буровых получил серьезные травмы во время работы на скважине

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Следователи устанавливают обстоятельства травмирования мужчины при производстве работ на территории скважины в Богатовском районе.

"По версии следствия, в ходе проведения работ по перемещению слесарных контейнеров путем их буксировки бульдозером под управлением водителя субподрядной организации на территории скважины, расположенной в непосредственной близости от села Марьевка, потерпевший, являющийся электромонтером по обслуживанию буровых, заметил зацепку силового кабеля и направился между контейнерами с целью недопущения его разрыва. В этот момент произошло смещение одного из контейнеров, в результате чего потерпевший оказался зажат между ними, что повлекло причинение ему травм в виде многочисленных переломов", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: СУ СКР СО