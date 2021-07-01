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В СНТ «Дачница» Красноглинского района полностью сгорел дачный дом на площади 200 кв.м   
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В СНТ «Дачница» Красноглинского района полностью сгорел дачный дом на площади 200 кв.м   

1 июля 2021 19:04
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Для ликвидации пожара привлекались 36 человек личного состава и 9 единиц техники.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения 19 раз привлекались для тушения техногенных пожаров, наиболее значимый пожар произошел в Самаре, в одном из дачных массивов.

30 июня, в 23:25, поступило сообщение о пожаре в СНТ «Дачница». Горел дачный дом на площади 200 кв.м. Пожару был присвоен повышенная ранг «1-БИС». В 00:57 пожар был локализован, в 01: 22 - ликвидирован.

Для ликвидации привлекались 36 человек личного состава и 9 единиц техники.

Известна предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. На пожаре никто не пострадал, однако дачный дом сгорел полностью, сообщили в облМЧС.

 

Фото:   облМЧС

 

Теги: дачный дом пожар

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