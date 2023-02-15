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В Шигонском районе пьяный водитель без прав перевернул машину в кювет

15 февраля 2023 10:53
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В Шигонском районе водителе без прав перевернул машину в кювет

14 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 12 человек. 

Одно из ДТП произошло в 10:25 в Шигонском районе Самарской области. Водитель 1995 года рождения, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем «Chevrolet Lanos», двигался в условиях снегопада по трассе «Шигоны – Ст. Тукшум – Нижний Тукшум». На 12 км автодороги не выбрал безопасную скорость, не обеспечил постоянного контроля за автомобилем и совершил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. 27-летний водитель и 43-летний пассажир автомобиля госпитализированы. По результатам медицинского освидетельствования, установлен факт опьянения водителя.

Теги: ДТП

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