В Шигонском районе пьяный водитель без прав перевернул машину в кювет

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14 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 10:25 в Шигонском районе Самарской области. Водитель 1995 года рождения, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем «Chevrolet Lanos», двигался в условиях снегопада по трассе «Шигоны – Ст. Тукшум – Нижний Тукшум». На 12 км автодороги не выбрал безопасную скорость, не обеспечил постоянного контроля за автомобилем и совершил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. 27-летний водитель и 43-летний пассажир автомобиля госпитализированы. По результатам медицинского освидетельствования, установлен факт опьянения водителя.