В Шигонском районе горел камыш

105

2 июня в 21 час 41 минуту на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о пожаре в селе Муранка. На место вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 114 пожарно-спасательного отряда № 37 в количестве 6 человек личного состава. По прибытии было установлено, что горит камыш на площади 200 квадратных метров. Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 22 часа 7 минут была объявлена локализация пожара, в 23 часа 8 минут - ликвидация открытого горения. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б» и 2 ранцевых лесных огнетушителя. Причины пожара устанавливаются.

Фото:

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"