В Шенталинском районе загорелся автомобиль

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В 10 часов 27 минут 15 января на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что горит автомобиль в селе Шентала на улице Сосновой.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 131.

По прибытии было установлено, что по указанному адресу горит автомобиль Нива 2121.

В 10 часов 32 минуты пожар был локализован, а в 10 часов 44 минут зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.

На тушение пожара был подан генератор пены средней кратности - 600. Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"