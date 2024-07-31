В Шенталинском районе в результате ДТП пострадали 2 человека

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Сегодня, 31 июля в Шенталинском районе на 5 километре автодороги Исаклы – Шентала Крепость Кондурча произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем в 10 часов диспетчеру пожарно-спасательной части № 131 регионального ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение.

Оперативно на место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 131 в количестве 4 человек на пожарной автоцистерне. Также к месту происшествия были направлены бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.



Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на препятствие.

В результате происшествия, к сожалению, пострадали водитель и пассажир автомобиля. Госпитализированы.

В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели отключили системы электропитания автомобиля и стабилизировали транспортное средство.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"