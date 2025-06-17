В Шенталинском районе тушили пожар в жилом доме на площади 60 кв. м

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Распространения огня не допущено. К сожалению, есть пострадавший

Вчера в 20:15 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в деревне Семеново-Шарла на улице Школьной горит жилой дом.

По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 60 квадратных метров, существует угроза распространения огня.

На тушение пожара было подано 3 ствола «Б», создано звено газодымозыщитной службы, задействовано 15 человек. В 20:35 пожар был локализован, в 21:18 – объявлена ликвидация открытого горения, в 00:46 -ликвидация последствий пожара.

К сожалению, пострадал один человек, госпитализирован в Шенталинскую районную больницу.

Причины пожара устанавливаются.

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