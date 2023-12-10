В Шенталинском районе парень привязал тюбинг к машине и опрокинул 16-летнюю девушку

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9 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в Шенталинском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что около 23.30 часов в с. Каменка, 19-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «LADA Kalina», двигаясь по ул. Управленческой, перевозил пассажира - 16-летнюю девушку, вне кабины автомобиля, на тюбинге, в результате заноса тюбинга несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.

