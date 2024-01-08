В Сергиевском районе мусоровоз наехал на газопровод   

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Днем 8 января в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о наезде мусоровоза на газопровод низкого давления диаметром 100 мм в поселке Серноводск Сергиевского района.

На время проведения работ без газоснабжения остались потребители 4 многоквартирных жилых домов (346 человек, из них 23 ребенка), без газоснабжения и теплоснабжения остались потребители 90 частных жилых домов (243 человека, из них 11 детей), газоснабжение и теплоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.

Планируемое время восстановления газоснабжения 20.00 8 января.