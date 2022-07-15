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В Сергиевске пьяный хулиган сообщил о заминировании отдела полиции

15 июля 2022 09:51
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В Сергиевске пьяный хулиган сообщил о заминировании отдела полиции

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

В начале июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Сергиевску поступило сообщение о существующей угрозе одному из административных зданий, находящегося на балансе МВД Самарской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и ближайшие патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств и служебной собаки проверили административное помещение и прилегающую территорию. Предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружили.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали сообщившего об угрозе местного жителя 1982 года рождения. Отвечая на вопросы полицейских, мужчина пояснил, что сообщил заведомо ложные сведения из-за хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый официально трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался, но в отношении мужчины неоднократно составлялись административные протоколы за ложные вызовы полиции.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Сергиевскому району по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишения свободы на срок от шести до восьми лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что заведомо ложное сообщение об угрозе террористического акта посягает на общественную безопасность, в связи с чем нарушается деятельность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных органов, в ущерб решению поставленных задач по обеспечению правопорядка. Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.

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