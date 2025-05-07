В сельском поселении Усолье Шигонского муниципального района горел мусор на 200 кв. метрах

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6 мая вечером в 20.33 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Усолье.

К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 180 вышеуказанного Отряда.

По прибытии на место пожара было установлено, что открытым пламенем горит мусор на площади 200 квадратных метров. Оперативно на тушение пожара был подан 1 ствол «Б», задействован 1 ранцевый огнетушитель.

Уже в 20.47 пожар был локализован, а в 22.35 - объявлена ликвидация открытого горения.

В тушении пожара принимали участие 3 человека личного состава. Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"